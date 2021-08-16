ميقاتي: نسبة تشكيل الحكومة اللبنانية تفوق نسبة الاعتذار

استكمل نجيب ميقاتي، المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، اليوم الإثنين مشاوراته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة، وقال في تصريح له بعد اللقاء إن نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار .

واستقبل عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ميقاتي، "وعرض معه أجواء الاتصالات والمشاورات التي تجرى من أجل تشكيل الحكومة".

وقال رئيس الحكومة المكلف بعد لقائه التاسع مع رئيس الجمهورية في تصريح له من قصر بعبدا: "حصل اليوم حديث بالعمق، وسيكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع، وإن شاء الله، كما سبق وقلت في إحدى المرات: نحكم على الأمور بخواتيمها".

وأضاف ميقاتي "ما أستطيع قوله أن نسبة تشكيل الحكومة أكثر من نسبة الاعتذار، ولكن لا شيء يثبت ذلك"، مشيراً إلى أن مرحلة تشكيل الحكومة دخلت في الأسماء.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد قرأ في طريقة تعاطي قيادات سنية مع حادثة انفجار عكار باعتبارها محاولة لعرقلة ـو منع تشكيل الحكومة؟، قال ميقاتي: " كلا، لم أقرأها بهذه الطريقة".

وأشار ميقاتي إلى أن "المطلوب تشكيل حكومة في أسرع وقت لمواجهة الكوارث والمصاعب التي تحصل، وإن شاء الله تكون نهاية هذه الكوارث، ويوم تبصر الحكومة النور نتمنى بإذن الله، أن تكون مؤشراً لنهاية الكوارث".

وتابع ميقاتي قائلا: "نحاول حلّ موضوع الحكومة بطريقة تلائم الجميع، وأن تكون حكومة قادرة على مواجهة الواقع الحالي في لبنان".

واستطرد ميقاتي قائلا: "نعلم جميعاً الصعوبات، ونعلم أنه يجب أن نكون جميعاً يداً واحدة، وهذا ما أريده، وأن تتضافر الجهود قدر المستطاع لأن نقوم في هذا الحكومة، بالواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تنتظرنا".

وأعلن ميقاتي أنه تطرق مع الرئيس عون "إلى الكارثة الكبيرة التي شهدتها عكار بالأمس، وأتقدم مجدداً بأحر التعازي لأهالي الضحايا، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل والتام بإذن الله".

وعن توقيت اعتذاره، قال ميقاتي "ليس هناك من وقت محدد، قلت إنني سأبقى في خدمة هذا البلد. ولكنني أكرر أن المدة ليست مفتوحة، وقد حددتها مع نفسي، ويمكنني أن أقول لكم موعدها بالساعة حين يحين الوقت".

وكان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 تموز/يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها ميقاتي على 72 صوتاً من أصوات النواب.

ويأتي تكليف ميقاتي لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 آب/أغسطس الماضي على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع منه.

وتم تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة في 30 آب/أغسطس الماضي لكنه قدم اعتذاره في 26 تموز/أيلول الماضي، بعد أقل من شهر على تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وفي 22 أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب، وفي 15 تموز/ يوليو الماضي قدّم الحريري إلى رئيس الجمهورية اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، بسبب عدم التوافق بينه وبين رئيس الجمهورية على تشكيلية حكومية.