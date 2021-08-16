قال المتحدث باسم مكتب طالبان السياسي محمد النعيم، إن المواطنين داخل أفغانستان مطمئنون جدًا فضلًا عن أن التخوفات الموجودة زالت، مطمئنًا: «لن تكون هناك مشكلات بإذن الله وأثبتنا هذا عمليًا».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الاثنين، أن الحركة تتواصل مع المجتمع الدولي ودول المنطقة، قائلًا إن «المشاهد التي حدثت بأفغانستان في الآونة الأخيرة تثبت للعالم أن الشعب من الإمارة الإسلامية».



وأشار إلى أن «الشعب يثق فقط في الإمارة الإسلامية والمجاهدين»، متابعًا: «الإمارة الإسلامية لها جذور وتعد القاعدة والحاضنة وتتسم بشعبية واسعة، وهو ما أثبتته الأحداث خلال الشهرين الماضيين وبشكل عام خلال الـ20 عامًا الماضية».



وذكر أن الحركة لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه لولا ما أرجعه إلى «نصر الله ومساندة ومساعدة الشعب والجهاد والكفاح العظيم للإمارة الإسلامية»، منوهًا إلى أن «وسائل الإعلام استهدفت الحركة منذ البداية».



وعن تغير الحركة، أجاب: «التغيير من طبيعة وفطرة الإنسان والحياة عبارة عن تجارب ومجموعة من التغيرات الطارئة على حياة الإنسان، لكن التغيير مرتبط بكونه في أي جهة هل في الثوابت والأصول أم التعامل مع البيئة والظروف؟».



وأشار إلى أن «التغيير في التعامل والبيئة والظروف أمر طبيعي يحدث في العالم بأجمعه»، معقبًا: «العالم منذ 20 عامًا كان يشهد فرقًا كبيرًا، والحركة الإسلامية حديثة العهد في الحكم اتخذت تجارب ومعلومات جديدة مع تغير الظروف والبيئة».



