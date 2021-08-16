بايدن: لا قوة عسكرية معاصرة أو حديثة يمكنها أن تؤدي إلى أفغانستان مستقر وآمن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه «يفضل التعرض لانتقادات لاذعة بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بدلًا من تمرير التركة لأي رئيس مقبل»، مؤكدًا أنه «القرار الصحيح والمناسب للشعب الأمريكي».



ونفى بايدن، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، وجود قوة عسكرية معاصرة أو حديثة يمكنها أن تؤدي إلى أفغانستان مستقر وآمن، متابعًا: «ما يحدث الآن يتعلق بما كنا نراه قبل 5 أعوام وما سنراه بعد 15 عامًا».



وذكر أن مهمة القوات الأمريكية في أفغانستان شهدت عثرات كبيرة، معلقًا: «لن أمرر تلك المسؤولية إلى أي رئيس مقبل، أو أضلل الشعب الأمريكي بأن البقاء لفترة أخرى يشكل فارقا كبيرا».



وأعرب عن حزنه بسبب ما تشهده أفغانستان الآن، مضيفًا: «لكنني لا أندم على قراري، والقوات تركز الفترة الحالية على مجابهة الإرهاب في أفغانستان والدول الأخرى، لن أطلب خوض حرب أهلية لأنه ليس من المصلحة الأمنية الوطنية وما يستحقه المقاتلون الذين يبذلون العديد من التضحية».