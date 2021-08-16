الولايات المتحدة تقدم تعازيها في ضحايا زلزال هايتي

أعربت الولايات المتحدة عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية هايتي ،جرّاء الزلزال المدمر الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى والمفقودين.

وجاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الاثنين/ خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع رئيس وزراء هايتي أرييل هنري جددت خلالها دعم واشنطن لهايتي خلال هذه الفترة العصيبة.

وشددت شيرمان على دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القيادي في دعم جهود المساعدة الأمريكية في أعقاب هذه المأساة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالفعل بتخصيص الموارد لدعم استجابة هايتي الطارئة.

ووفقا للبيان، أكدت شيرمان لهنري أن الولايات المتحدة لا تزال صديقًا وثيقًا ودائمًا لشعب هايتي، ويشار إلى أنه في ساعة مبكرة من أمس الأول، ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 غرب هايتي موديا بحياة 304 أشخاص على الأقل، وأعلن رئيس الوزراء هنري عن فرض حالة طوارئ في البلاد لمدة شهر، وتحدث عن "أضرار واسعة" لحقت ببعض المناطق.