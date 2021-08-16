الصين تؤكد أن سفارتها فى أفغانستان تعمل كالمعتاد

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية " هوا تشانينج " اليوم أن السفارة الصينية في العاصمة الأفغانية كابول، تعمل كالمعتاد، وذلك وسط حالة الفوضى التي يشهدها مطار حامد كارازي الدولي.

وقالت المتحدثة: "تم الترتيب في وقت سابق لإعادة معظم الرعايا الصينيين إلى الصين، ولكن بعضهم فضلوا البقاء في أفغانستان"، مضيفة أن السفارة على اتصال مع الذين اختاروا البقاء هناك، وإنهم سالمون.

وأضافت أن وزير الخارجية الصيني كان قد أعرب في وقت سابق عن أمل الصين ،في تنفذ حركة طالبان تعهداتها السابقة بتشكيل حكومة شاملة ومفتوحة من خلال التفاوض، وأن تتصرف بمسئولية من أجل ضمان سلامة المواطنين الأفغان والبعثات الأجنبية في أفغانستان.