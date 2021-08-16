سياسي ألماني يطالب الناتو بالتشاور حول استقبال اللاجئين الأفغان

دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، رولف موتسينيش، حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى التشاور بشأن سبل استقبال لاجئين من أفغانستان.

وقال موتسينيش اليوم الاثنين، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية، إن الناتو "ليس منظمة عسكرية فحسب، بل منظمة سياسية أيضا"، وأضاف: "ربما يكون الإصرار هنا أعلى بكثير للتعاون على المستوى الدولي، بحيث يتم استقبال عدد كافٍ من اللاجئين في العديد من البلدان".

وعقب سيطرة حركة طالبان المتشددة على العديد من المناطق في أفغانستان وصولا إلى العاصمة كابول، فإنه من المتوقع حدوث موجة لجوء كبيرة من أفغانستان بمئات الآلاف في الأفراد، وقد يشق بعضهم طريقه إلى أوروبا.

ويدور خلاف منذ سنوات في الاتحاد الأوروبي حول قضية اللاجئين، وتنتمي معظم دول الاتحاد الأوروبي إلى الناتو.