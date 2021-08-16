مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين اليوم الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن كل من صالح أحمد عمار (19 عاماً) و رائد زياد أبو سيف (21 عاماً) قتلا في ساعة مبكرة اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية أن قوات الجيش "اختطفت جثمان شهيد ثالث" فيما أصيب شخصين آخرين بجروح أحدهما بحالة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قوة من الوحدة السرية التابعة لشرطة حرس الحدود دخلت مخيم جنين للاجئين لاعتقال فلسطينيين فتم إطلاق النار عليها وقامت القوة بالرد على ذلك فيما تم اعتقال الشخص المطلوب الذي دخلت القوات لأجله دون ذكر اسمه أو هويته.