 رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تبطين مسقى البابور - بوابة الشروق
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رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تبطين مسقى البابور

محمد راشد
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 2:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 2:56 ص

تفقد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، تنفيذ أعمال مشروع تبطين مسقى البابور "د" ، وذلك برفقة المهندس حسام بدوي مهندس الري والمهندس سمير السنوسي مدير المشروع للشركة، والمهندس محمود بيومي مشرف الأعمال بالشركة المنفذة.

وقال "لطفي"، إن الأعمال الجارية بالمشروع تحت إشراف هندسة الموارد المائية والري بالأقصر وتنفيذ شركة العمرو للمقاولات، وأنه تم البدء في المشروع منذ حوالي خمسة أيام وشملت أعمال تبطين ٢٠٠ متر طولي بكامل القطاع، والأعمال المنفذة عبارة عن تدبيش وبناء أحجار وصب خرسانة عادية، وجاري الأعمال.

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