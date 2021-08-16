انتشال 5 أشخاص من المياه في أعقاب وقوع سيول جنوبي ألمانيا

تمكن مسعفون من انتشال ما يتراوح بين أربعة وخمسة أشخاص من المياه في أعقاب وقوع سيول عند سفح جبل تسوجشبيتسه أعلى جبل في ألمانيا جنوبي البلاد.

وقال المتحدث الصحفي باسم رئاسة الشرطة في بافاريا العليا إن البحث جار عن متنزهين آخرين "ويجب عليك أن تتوقع احتمال أن يكون هناك أناس لا يزالون في عداد المفقودين".

وكان شهود عيان أفادوا بأن السيول جرفت العديد من الناس.

كانت أمطار قوية هطلت بعد ظهر اليوم الاثنين في وادي هولنتالكلام الشهير عند سفح جبل تسوجشبيتسه في مدينة جرايناو أقصى جنوب ألمانيا ما أحدث موجة سيول، وقد هرع إلى المكان مئات المسعفين بينهم متخصصون في الإنقاذ في المناطق الجبلية.