حرائق الغابات تؤدي لإجلاء الآلاف في الغرب الأمريكي

تواصلت حرائق الغابات اليوم الأحد عبر مساحات شاسعة من غرب الولايات المتحدة مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص عن مساكنهم.

وأعلن مسئولو إطفاء الحرائق في ولاية أوريجون الأمريكية اليوم أنهم سيطروا بصورة كاملة على ما وصف بأنه من أضخم ما شهدته البلاد من حرائق حيث امتدت على مساحة تصل إلى 400 ألف فدان منذ أوائل شهر يوليو الماضي.

من جانبهم ذكر المسئولون عن هيئة الإطفاء بولاية كاليفورنيا أن الحرائق التي انتشرت في الولاية على مساحة تربو على 550 ألف فدان في أنحاء أربع مناطق بالجانب الشمالي من الولاية وتمت السيطرة على ثلث حجم تلك الحرائق.

وفي شرق ولاية يوتا اضطرت السلطات إلى إخلاء 6000 منزل على الأقل جراء الحرائق المشتعلة منذ مساء أمس السبت وقد حذر سبنسر كوكس حاكم الولاية من أن الأمور قد تزداد سوءا مع التهام الحرائق لأكثر من 1500 فدان في مدينة " سولت ليك سيتي" ولم تتم السيطرة عليها بعد.