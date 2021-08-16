مسؤول إيراني: إعلان حالة التاهب في 5 محافظات عقب زلزال طهران

أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيرانية "مهدي ولي بور"، أن فرق الإنقاذ والإغاثة في 5 محافظات بالبلاد دخلت حالة التاهب عقب الزلزال الذي ضرب، عصر اليوم الأحد، ضواحي العاصمة طهران.

واوضح "ولي بور"، ان فرق الانقاذ لدى محافظات طهران وقم (جنوب العاصمة) وسمنان (شرق) والبرز (غرب العاصمة) ومازندان (شمال البلاد)، دخلت حالة التاهب لـ 24 ساعة عقب وقوع هذا الحادث،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني، ان مدينة "بومهن"، (شرقي طهران)، تعرضت إلى زلزال بلغت شدته 9ر3 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا الحادث وقع عند الساعة الخامسة و11 دقيقة و49 ثانية من عصر اليوم الأحد، وفي عمق 8 كلم من سطح الأرض وعلى بعد 44 كلم من العاصمة .

وذكر التقرير أن 4 فرق تقييم توجهت إلى موقع الزلزال، دون أن تعلن لحد الأن عن أي خسائر من جراء الحادث.

يذكر أن إيران تتعرض دوما لهزات أرضية عنيفة نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كانت أكثرها دموية هزتان، ضربت إحداهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في عام 1990 وبلغت قوتها 7ر7 درجات على مقياس ريختر، وأسفرت عن مقتل 37 الف شخص وإصابة 100 ألف آخرين. وضربت الثانية مدينة بام جنوبي البلاد في كانون أول/ ديسمبر عام 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.