لا يزال حريق غابات اندلع غرب القدس أمس الأحد مستعرا حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن أمله في السيطرة على الحريق خلال اليوم.

ومنذ الصباح، تمكنت ثماني طائرات إطفاء، والتي اضطرت للبقاء على الأرض أثناء الليل، من مكافحة النيران مرة أخرى من الجو.

وعلى الرغم من أن رجال الإطفاء يكافحون الحريق منذ نحو 19 ساعة، إلا أن النيران أتت على ما لا يقل عن 1700 هكتار حتى وقت مبكر من اليوم الاثنين، وفقا لمتحدث.

وأفاد بينيت بأن النيران أحرقت العديد من المنازل في مناطق مختلفة.

وأفاد تقرير لراديو الجيش بأن الشرطة تفترض أن الحريق شب بسبب أشخاص، لكنه لم يكن بالضرورة حريقا متعمدا وربما نتج أيضا عن الإهمال.

وذكرت الشرطة أن آلاف العائلات في عدة بلدات اضطرت لمغادرة منازلهم والبحث عن الأمان.

وفي حين سمحت خدمات الطوارئ بعودة السكان في اثنين من التجمعات المتضررة بسبب انتهاء الوضع الخطير، لم يتم السماح بعد في ثلاث محليات للعودة حتى وقت مبكر من اليوم الاثنين. وكان الجيش قد دعم جهود الإخلاء بطائرات هليكوبتر.

وحذرت وزارتا البيئة والصحة من "مستويات عالية جدا من تلوث الهواء" في عدة أماكن بالقرب من القدس، ومن بين أمور أخرى، تم حث الأطفال والنساء الحوامل على عدم الخروج من المباني قدر الإمكان.