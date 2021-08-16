4 فرق متنقلة بمدن وقرى الفيوم لتطعيم المواطنين ضد كورونا

صرح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن مديرية الصحة بالمحافظة أطلقت 4 فرق تطعيمات فيروس كورونا متنقلة بشكل يومي حسب أماكن التجمعات والكثافة السكانية مثل الأندية، واستاد الفيوم، وميدان السواقي، ومراكز الشباب بالقرى والمدن، بالإضافة إلى الوحدات الصحية بالقرى.



وأضاف أنه تم وضع خطة لفرق التطعيم المتنقلة بحسب أماكن التجمعات في المدن والريف، مؤكدًا أنه يتم التسهيل على المواطنين ممن سجلوا على موقع وزارة الصحة، ويتم إرسال رسالة فورية أثناء توجهه إلى الفرق المتنقلة لتلقي اللقاح.



كما أكد أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في المحافظة بلغ أكثر من 82 ألف مواطن، مشددًا على أن العدد في تزايد مستمر بسبب إقبال المواطنين على تلقي اللقاح.



وأشار إلى أن المحافظة بها 16 مركز تطعيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة من بينهم 4 ببندر الفيوم، و2 بمركز طامية، و2 بمركز سنورس، و2 يوسف الصديق، وإبشواى، وإطسا، ومركز الفيوم.



وأوضح أنه يوجد 4 مراكز للمسافرين بمديرية الصحة سنورس، وأطسا، والشواشنة، وتم تطعيم 2500 خلال 4 أيام الماضية.



من جانبه أعرب العديد من المواطنين عن إعجابهم الشديد بفرق التطعيمات المتنقلة لكونها تقوم بالتسهيل على المواطن، وتوفير اللقاح وحصول المواطن عليه بشكل أفضل وأسرع.



وقال أيمن الجندي، إنه تلقى لقاح كورونا خلال تواجده بنادي المحافظة من خلال الفرق المتنقلة التي تجوب الأندية ومراكز الشباب لتسهيل حصول المواطن على لقاح فيروس كورونا.



وأضاف أن الفرق المتنقلة لاقت قبول وإعجاب من المواطنين نظرًا للتسهيل والمواطن والقضاء على مشاكل الزحام بمراكز التطعيم الثابتة.