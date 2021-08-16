 الكاظمي يدعو ولي عهد أبو ظبي للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي - بوابة الشروق
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الكاظمي يدعو ولي عهد أبو ظبي للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي

رويترز
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 8:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 8:38 ص

 دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى المشاركة في قمة دول الجوار العراقي، المرتقبة نهاية أغسطس الجاري.
وذكرت قناة "السومرية الاخبارية" العراقية أن وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي بحث مع الشيخ محمد بن زايد -خلال لقائهما في قصر الشاطئ بالإمارات- العلاقات الأخوية، وسبل تعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أرسل ولي عهد أبو ظبي تحياته إلى رئيس الوزراء العراقي، معربا عن أمله في أن يحقق الشعب العراقي الاستقرار والأمان والازدهار.


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