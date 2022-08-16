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عمدة كييف ينفصل عن زوجته بعد زواج استمر 26 عاما

كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 7:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 7:32 م

قرر فيتالي كليتشكو عمدة كييف وزوجته ناتاليا، التي تقيم في ألمانيا، الطلاق بعد زواج دام 26 عاما.

ويعتبر كليتشكو بطل العالم السابق في الملاكمة في الوزن الثقيل أحد رموز المقاومة الأوكرانية بعد الغزو الروسي.

وقال كليتشكو (51 عاما) في مقابلة مع موقع "بابل" الأوكراني "إنها رغبة كل منا".

وأضاف: "كانت لدينا اهتمامات مختلفة، وكان لكل منا حياته المختلفة منذ سنوات عديدة. وقررنا الآن جعل الأمر رسميا".

وانتقلت ناتاليا (48 عاما) إلى هامبورج قبل عدة سنوات. وذكر كليتشكو أن علاقتهما جيدة وأنهما سيهتمان ببعضهما البعض.

يذكر أن لديهما ابنين وابنة تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عاما. وتزوجا في كييف في أبريل 1996.

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