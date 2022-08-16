الصدر يعلن تأجيل مظاهرات السبت في العراق إلى إشعار آخر

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل المظاهرة الشعبية المليونية المقررة يوم السبت المقبل، إلى إشعار آخر "من أجل الحفاظ على السلم الأهلي على أن يبقى الشعب على اعتصاماته حتى تحقيق المطالب".

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن "هذا القرار جاء من أجل إفشال مخططات الفاسدين الذين يراهنون على الحرب الأهلية".

وأضاف: "ندائي إلى الثوار بالمحافظة على سلمية الاحتجاجات والحفاظ على دمائكم ودماء القوات الأمنية والحشد الشعبي وحبا بالعراق وعشقا لشعبه ومقدساته".

وقال الصدر: "لن يستمر فسادكم إن استمر إصراركم".

وكان التيار الصدري شرع منذ منتصف شهر تموز/يوليو بالخروج بكثافة إلى الشارع بدعوات من الصدر، للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.