مجموعة كريدي سويس المصرفية تواجه عقبات جديدة أمام توسعها في الصين

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة كريدي سويس جروب المصرفية السويسرية تواجه عقبات جديدة أمام توسعاتها في السوق الصينية بعد رحيل عدد من كبار موظفيها عن الصين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن المجموعة السويسرية فقدت حوالي نصف عدد كبار موظفيها في شركات تداول الأوراق المالية التابعة لها في الصين خلال الشهور الأخيرة ومنهم آن كيو المدير المالي، وشو يانج رئيس الشركة ولاري تونج مدير المعلومات.

وقالت المصادر إن هيئة الرقابة على الأوراق المالية في الصين أبلغت المجموعة المصرفية بتأجيل إجراء أي عمليات مراجعة في مواقع الشركة حتى يتم شغل هذه الوظائف الخالية. وتعتبر عمليات المراجعة للمواقع أخر خطوة مطلوبة قبل حصول كريدي سويس على رخصة بدء إنشاء شركة لإدارة الثروات على الأراضي الصينية والتوسع في خدمات تداول الأوراق المالية خارج مدينة شينشن الصينية.