صور - بنشرقي يخوض مرانه الأول مع الجزيرة الإماراتي

خاض المهاجم المغربي أشرف بنشرقي، المنضم حديثًا إلى نادي الجزيرة الإماراتي، مرانه الأول مع الفريق عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وحرص لاعبو الجزيرة الإماراتي على تنظيم ممرًا شرفيًا للاعب المغربي قبل انطلاق مران اليوم، وبعد ذلك أدى بنشرقي بعض التدريبات البدنية على هامش المران.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة، بعض اللقطات من مران بنشرقي الأول مع الفريق، معلقًا عليها: "أشرف جاهز لحقبة جديدة."

يُذكر أن بنشرقي رحل عن صفوف نادي الزمالك في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء بشكل رسمي.