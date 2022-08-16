إيران تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لدى امرأة في العقد الرابع من عمرها، جنوب غرب البلاد.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة بدرام ياك بايين، بأنه تم «تحديد هذه الحالة لدى امرأة في الرابعة والثلاثين من العمر، بعد رصد تقرحاتها الجلدية»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأوضح أن المصابة تقيم في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان ، وتم نقلها فورا الى الحجر الصحي بعدما أكدت الفحوص إصابتها بالمرض، وفق ما أورد الموقع الالكتروني للوزارة.

ولم يحدد المتحدث كيفية انتقال عدوى جدري القردة الى المصابة.

واستخدم مصطلح جدري القدرة عندما رصد هذا الفيروس عام 1958 لدى قردة في مختبر في الدنمارك لكنه اكتشف أيضا لدى أنواع أخرى من الحيوانات، خصوصا القوارض. وسجلت أول إصابة بشرية عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

لكن في مايو، بدأ المرض ينتشر بسرعة حول العالم، خصوصا بين المثليين. ويتسبب المرض بحمى وأوجاع في العضلات.

وتم تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة مؤكدة في العالم منذ مطلع 2022، وتوفي 12 مصابا، بحسب منظمة الصحة العالمية التي أعلنت في 23 يوليو أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة المرض.

وفيما يمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان، يشدد خبراء المنظمة على أن انتشاره مؤخرا يتسبب به الاتصال الجسدي بين البشر.

وأعلنت المنظمة الأسبوع الماضي أن مجموعة من الخبراء اجتمعت واتفقت على اعتماد أسماء جديدة لمتحورات فيروس جدري القردة.