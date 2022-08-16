 رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وفد عراقي سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وفد عراقي سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 3:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 3:58 م

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع العراق وسبل تطويرها وخصوصا في مجالات الزراعة والصحة والتربية والبترول.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفدًا عراقًيا ضم مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي علاء عبد الحسين وعدد من المسئولين بالحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية العراقية.

وناقش الجانبان قرار الحكومة العراقية بتمديد العقد الموقع مع لبنان لتزويده بالوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، كما بحثا سبل التعاون على نطاق واسع مع القطاع الخاص عبر تشجيع غرف التجارة العراقية على شراء المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية.


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