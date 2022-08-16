بوتين: روسيا بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة.

وقال بوتين، مخاطبا المشاركين في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "لقد قررنا إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف الرئيس الروسي: "جرى تحديد أهداف هذه العملية بوضوح ودقة من أجل ضمان أمن روسيا ومواطنيها وحماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية".

يُذكر أن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مشيرة إلى أن الهدف منها هو حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية ونزع السلاح الأوكراني.