مدافع بتروجت صاحب إشادة سواريش يقترب من إنبي

اقترب نادي إنبي من التعاقد مع مصطفى معوض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل مسؤولي نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي بالأيام الماضية في مفاوضات مصطفى معوض، تم خلالها الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يحسم نادي إنبى صفقة مصطفى معوض، بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعض الاتفاق على الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا، ظهر بمستوى مميز مع بتروجت في الموسم الماضي وفي مباراة الأهلي في مسابقة كأس مصر، نال خلالها إشادة البرتغالي ريكاردو سواريِ، المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويجيد مصطفى معوض اللعب في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط.