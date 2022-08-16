الخارجية الأذرية: الهجوم على سفارتنا في لندن عمل استفزازي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأذرية ليلى عبد اللاييفا، اليوم الثلاثاء، بأن أذربيجان تتوقع تقديم مهاجمي سفارة أذربيجان في لندن إلى العدالة.

وقالت عبد اللاييفا: "نتوقع أن يتم التحقيق بدقة في الاستفزاز ضد سفارتنا في لندن وتقديم مرتكبي هذا الاستفزاز إلى العدالة"، وذلك في تعقيبها على تصريحات وزير الشؤون الأوروبية في بريطانيا جراهام ستيوارت، وفقا لما ذكرته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية.

وأكدت المتحدثة، أن الحادث الذي تعرضت له السفارة الأذرية في لندن يوم 5 أغسطس هو عمل هجومي واستفزازي ضد البعثة الدبلوماسية، إذ اقتحم أعضاء جماعة متطرفة مبني السفارة ورددوا عبارات متطرفة، مشيرة إلى أن هذا الحدث يثير بشكل خطير مسألة أمن البعثة الدبلوماسية.

وأضافت: "نذكر مرة أخرى بأن أمن البعثات الدبلوماسية بما في ذلك الدبلوماسيون يجب أن يضمنه البلد المضيف وفقا للالتزامات الدولية، وفي هذا الصدد من المهم أن يذكر الوزير البريطاني أمن الموظفين الدبلوماسيين باعتباره مسألة ذات أولوية".

أما فيما يتعلق بحرية التعبير عن الفكر، قالت عبد اللاييفا: "من المحتمل أن تكون المؤسسات البريطانية المعنية تدرك جيدا طرق وقواعد تطبيق هذا المبدأ في مجتمع حر وهو مبدأ لا علاقة له بالهجوم على سفارتنا في لندن، وبخلاف ذلك فإن تفسير أي خطوة جذرية وغير قانونية تحت غطاء الحرية قد يسبب مشاكل خطيرة لأمن البلاد".

وكان جراهام ستيوارت قد اجتمع مع السفير الأذري لدى بريطانيا إليم سليمانوف، وأعرب ستيوارت خلال الاجتماع عن أسف بلاده الشديد للهجوم الذي وقع على السفارة الأذرية في لندن، وقال إن الحكومة البريطانية تولي أهمية كبيرة لحماية الموظفين الدبلوماسيين في البلاد وأنها تدعم الطرق السلمية والقانونية للتعبير عن حرية الفكر.