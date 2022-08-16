 الصين تحذر الولايات المتحدة من الاستهانة بتصميم بكين بشأن تايوان - بوابة الشروق
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الصين تحذر الولايات المتحدة من الاستهانة بتصميم بكين بشأن تايوان

بكين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 10:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 10:38 م

قال السفير الصيني لدى واشنطن اليوم الثلاثاء، إن زيارات نواب من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان تذكي التوترات الإقليمية، وإن إدارة الرئيس جو بايدن لا يجب أن تستهين بتصميم الصين في هذه المسألة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفض السفير تشين جانج حجج المسؤولين الأمريكيين بأن النواب يتصرفون بطريقة مستقلة عن البيت الأبيض أو أن الإدارة لم تكن لديها سيطرة على جدول أعمال رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي زارت تايوان في بداية أغسطس.

وأوضح تشين أن الزيارات التي قامت بها بيلوسي وأعضاء آخرون بالكونجرس تنتهك الاتفاقات الأمريكية- الصينية القائمة .

وقال تشين للصحفيين في واشنطن: "نحن نتعامل مع تبعات خطيرة لزيارة بيلوسي".

وحذر الولايات المتحدة من عدم " التقليل من شأن التصميم والعزم الشديدين وقدرة الحكومة والشعب الصينيين على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد".

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