رئيس الإسماعيلي: لو كل مشجع دفع 300 جنيه سنحل أزمتنا المالية

كشف يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن أزمة جديدة تضرب أروقة قلعة الدراويش، وذلك بسبب غرامات مالية موقعة على النادي.

وقال الكومي في مداخلة هاتفية لبرنامج ديربي على إذاعة القاهرة الكبرى: "مطلوب من الإسماعيلي دفع مبلغ 100 مليون جنيه في قضايا فخر الدين بن يوسف وشيلونجو وابراهيم حسن وغيرهم".

وأضاف: "الحل في يد محبي الاسماعيلي وفتحنا 3 حسابات لاستقبال تبرعات من محبي الدراويش، لو 300 ألف مشجع دفع كل منهم 300 جنيه سيتم حل الأزمة".

وأكمل: "إذا لم ندفع الأموال قبل يوم 7 سبتمبر سيتم إيقاف القيد، وتلك الأزمات وجدناها عند تولي المسؤولية وقام بها المجلس السابق، ولا يريدون دفعها أو حتى الدولة، لا تريد المساهمة".

وواصل: "أحد وكلاء اللاعبين السبب في تلك الأزمة، ولايزال يهاجمنا ونحن صنعنا نتائج جيدة وأرتقينا من المركز الأخير إلى المركز التاسع".

وأتم الكومي قائلًا: "في حال تبرع بعض محبي الإسماعيلي، سوف نحل الازمة المالية، ولن نبيع أحد بل سنتعاقد مع صفقات، خاصةً أننا نحتاج مهاجم قوي".