وزيرة الثقافة الجديدة: سنعمل على تطوير المنتج الثقافي بما يتناسب مع رؤية الدولة الحديثة

قالت الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة الجديدة، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير وتحديث المنتج الثقافي بما يتناسب مع رؤية الدولة الحديثة.

وأضافت الكيلاني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن النهوض بقصور الثقافة يأتي على رأس أولوياتها، حيث إن قصور الثقافة لديها أذرع في كافة أنحاء الجمهورية، فهي تعد القنوات التي تصل من خلالها وزارة الثقافة إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

ونوهت بضرورة تطوير الرؤى والفكر بقصور الثقافة خاصة في المحافظات، وكذلك تغيير آليات التنفيذ حتى يتم تحويل الفكر إلى حقيقة على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الوزارات الأخرى، أكدت وزيرة الثقافة أهمية التعاون المشترك مع مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، مشيرة إلى أنه لابد من مخاطبة الأطفال من خلال طرق تتناسب مع أعمارهم والمجتمع من حولهم، وذلك من خلال تنمية مواهبهم حتى نتمكن من الارتقاء بالذوق العام.

وأوضحت الكيلاني، أن الرياضة والفن هم أساس الارتقاء بالذوق العام، ولذا يجب توظيف طاقات الشباب في مسارات صحيحة لمواجهة الفكر المتطرف، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالنشاطات الجامعية المختلفة وعلى رأسها مسرح الجامعة.

وعن التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، أكدت استمرار التعاون المثمر بين الوزارتين لتحقيق الرؤية الاستثمارية المطلوبة لتطوير النشاطات الثقافية المختلفة، مؤكدة ضرورة استغلال المواقع الأثرية والسياحية في الترويج للسياحة من خلال الفاعليات الثقافية والفنية المختلفة.