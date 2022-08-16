تداول بضائع وحاويات 29 سفينة في ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، عن وصول 7 سفن متنوعة للميناء، بينما غادرته 7 سفن، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 29 سفينة، وغادر الميناء قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3550 شاحنة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31962 طنا تشمل: 2800 طن ملح و2890 طن مولاس و222 طن جبس و10350 طن يوريا و15700 طن بضائع متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 39756 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 3550 شاحنة بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 358 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 386 حاوية مكافئةـ في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3022 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53032 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191375 طنا.