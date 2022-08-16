 سماع دوي إطلاق نار في تل أبيب.. وسيارات الإسعاف تهرع - بوابة الشروق
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سماع دوي إطلاق نار في تل أبيب.. وسيارات الإسعاف تهرع

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 4:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 4:23 م

قالت وسائل إعلام عبرية، إن دوي إطلاق نار سمع في شارع ديزينغوف/بن يهودا" في العاصمة تل أبيب.

وأضافت التقارير أن سيارات الإسعاف توجهت لشارع "ديزينغوف"، دون أن تتضح طبيعة الأوضاع على الأرض.

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