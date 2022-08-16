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قالت وسائل إعلام عبرية، إن دوي إطلاق نار سمع في شارع ديزينغوف/بن يهودا" في العاصمة تل أبيب.
وأضافت التقارير أن سيارات الإسعاف توجهت لشارع "ديزينغوف"، دون أن تتضح طبيعة الأوضاع على الأرض.