الحكومة البريطانية: واثقون من استيعاب لقاح مودرنا ثنائي التكافؤ المضاد لكورونا

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أعلنت الحكومة البريطانية إنها "واثقة" من أن المواطنين سوف يتمكنون من الحصول على جرعة من اللقاح ثنائي التكافؤ المضاد لفيروس كورونا في إطار برنامج الخريف للجرعات المعززة.

وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم تعتمد لقاح شركة مودرنا ثنائي التكافؤ، الذي يستهدف كل من السلالة الأصلية للفيروس ومتحور أوميكرون.

ولكن، ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اتضح أن الدولة لا تملك جرعات كافية لتوفير اللقاح الجديد لجميع الأفراد المؤهلين للحصول على الجرعات المعززة.

وسوف توجه الدعوة لنحو 26 مليون شخص للحصول على جرعة معززة في الخريف، ولكن من المعروف أن المتاح هو 13 مليون جرعة فقط من لقاح مودرنا ثنائي التكافؤ الجديد.

وقالت وزيرة شؤون اللقاحات، ماجي ثروب، لصحيفة "جود مورنينج" بريطانيا: "من الواضح أننا نكون مخزونا من لقاحات جديدة أخرى.. ومخزونا آخر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهناك لقاحات أخرى في الطريق أيضا".

وأضافت: "لذلك، فإننا على ثقة تامة أننا سوف نتمكن من تقديم البرنامج بلقاح ثنائي التكافؤ خلال الأسابيع القليلة المقبلة".