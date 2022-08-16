مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين في هجوم على مخفر حدودي مع سوريا

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أفاد والي مدينة شانلي أورفة التركية الحدودية مع سوريا، بمقتل جندي تركي، وإصابة 4 آخرين، في هجوم على مخفر حدودي بقضاء بيرجيك.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل.