اختبارات أحزمة الكارتية بمركز شباب شرم الشيخ

انطلقت مساء اليوم الإثنين، اختبارات ترقي الأحزمة بمركز الشباب بمدينة شرم الشيخ ، بحضور لاعبي منتخب الكاراتيه، والجهاز الفني بلجنة تحكيم اختبار الأحزمة بالاتحاد المصري للكاراتيه، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.



قال محمود متولي، رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، إن اختبارات الأحزمة للاعبي الكاراتيه جرت بنجاح ساحق لكافة اللاعبين، لافتًا أن فريق كاراتيه مركز شباب شرم الشيخ قدم عرضًا في اللياقة والكيتونات والكاتات والقتال الحر.



وأوضح رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه في تصريح لـ"الشروق"، أن نادي شرم الشيخ بقيادة الكابتن محمد الغندور، قدم لاعبين متميزين، جرى تدريبهم على هذا النوع المختلف من الرياضة، والارتقاء بقدراتهم البدنية ولياقتهم.



وأشار إلى أنه جرى ترقيه الأحزمة بالأداء المتميز تحت قيادة كابتن سيد عبدالوهاب المدير الفني لنادي شرم الشيخ الرياضي ورئيس لجنة المسابقات بجنوب سيناء، وكابتن محمد مصطفى مدرب مركز شباب شرم الشيخ شرم وكابتن أحمد عبد العظيم.