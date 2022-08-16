علق يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، على طرد لاعبه داروين نونيز في مباراة أمس أمام فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "الأنفيلد" حيث تعادلا بهدف لمثله.

واضطر ليفربول إلى اللعب بـ10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 57، حيث طُرد داروين نونيز بعدما "نطح" أحد لاعبي كريستال بالاس، عقب قيام الأخير باستفزازه.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "البطاقة الحمراء كانت بمثابة ضربة قاضية بالنسبة لنا، بالطبع كانت حمراء".

وأضاف: "لقد تم استفزاز نونيز، ولكن ليست تلك هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها، هو يعلم أنه خذل زملائه في الفريق، سأتحدث معه، لم يكن رد فعله هو ما نريد رؤيته".

وواصل: "هو يعلم أنه سيواجه تحديًا بتلك الطريقة، ولكن رد فعله ليس هذا ما نريده، ولكننا سنستغل الوقت الذي سيتم إيقافه من خلاله بشكل مثمر، لنجعله قويًا، ليس عقابًا ولكن لنجعله أقوى".

وأتم: "لا يمكنني أن أنكر أنها بطاقة حمراء، سأتركه وشأنه الليلة ثم أتحدث معه غدًا".