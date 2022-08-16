روسيا تلقي باللائمة على مخربين أوكرانيين في أضرار بمحطة كورسك النووية

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اتهمت روسيا "مخربين أوكرانيين" بتفجير أبراج نقل للكهرباء متصلة بمحطة كورسك النووية الروسية، الواقعة في منطقة لا تبعد كثيرا عن الحدود الأوكرانية.

ووفقا لوكالات أنباء روسية، أطلقت المجموعات النار على ستة من الأبراج على مدار الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم الثلاثاء.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي أن هناك "تعطلا في عملية التشغيل التكنولوجية" في محطة الطاقة النووية الواقعة جنوبي روسيا.

وأوضح جهاز الأمن الاتحادي أنه يبحث عن المتورطين وأنه من المقرر أن تتلقى محطات الطاقة النووية حماية إضافية.

وتأتي مزاعم موسكو بينما تواجه إدانة دولية بسبب قصفها المزعوم لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.