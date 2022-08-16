وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، الثلاثاء، تعليماته إلى شركة البريقة لتسويق النفط بإنشاء محطات توزيع وقود في مختلف مناطق الجنوب.



جاء ذلك خلال لقائه عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأضاف أن مؤسسة النفط ستتسلم مستشفى أوباري، وتوفر احتياجاته، وستتولى حمايته عن طريق حرس المنشآت النفطية، وسيتبع مصحة النفط بطرابلس إداريا.



وفي 11 أغسطس الجاري، توجه مجموعة من الشباب بالمنطقة الغربية إلى حقل الشرارة، معلنين عزمهم على إغلاقه، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، قبل أن يقرروا في وقت لاحق من اليوم نفسه الانسحاب من المكان.



وجاء ذلك في إطار خطة تصعيدية من جانب الشباب بالمنطقة الجنوبية، عقب حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية مطلع أغسطس الجاري، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات.