

تضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، بشأن ترشيد الاستهلاك الكهربائي، بعض الالتزامات على المراكز التجارية، من بينها ما يتعلق بتنظيم تشغيل أجهزة التكييف المركزي.



ويلزم القرار المراكز التجارية (المولات التجارية) التى تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25° مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها.



وأناط القرار بوحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كل بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.