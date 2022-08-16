مقتل 3 وجرح 6 من الجيش السوري في قصف تركي بريف حلب

أعلن مصدر عسكري سوري مقتل عدد من عناصر الجيش السوري في قصف على مواقع لهم في ريف حلب الشرقي اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر عسكري سوري في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسخة منه "قام الطيران الحربي التركي بعد ظهر اليوم من الساعة 37ر14 وحتى الساعة 00ر15 باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين، ويأتي هذا العدوان في سياق استمرار دعم النظام التركي للمجموعات الإرهابية المسلحة"، وفقا للبيان.

وأكد المصدر أن الجيش السوري "قام بالرد على هذا العدوان واستهداف مواقعه وتدمير بعضها وإيقاع خسائر بشرية ومادية فيها، كما تم استهداف مواقع للمجموعات الإرهابية المسلحة وتدمير بعض نقاطهم ومراكز تدريبهم".

وحذر الجيش السوري الجيش التركي من استهداف مواقعه"نؤكد أن أي اعتداء على أي نقطة عسكرية لقواتنا المسلحة سيقابل برد مباشر وفوري على كافة الجبهات".

وكشف قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لـ(د.ب.أ): أن "الطائرات الحربية التركية قصفت مواقع مشتركين للجيش السوري وقوات قسد في ريف حلب الشرقي في قريتي جارقلي سفت فوقاني جنوب غرب مدينة عين العرب سقط خلالها 7 قتلى وأكثر من 13 جريحا".

من جانبه، أقرت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية "بسقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية في قصف جوي ومدفعي من الجيش التركي على نقاط للجيش السوري في ريف حلب الشرقي".

وأكدت المصادر أن أكثر من 20 عنصراً من الجيش السوري سقطوا قتلى وجرحى في القصف التركي وتم نقل بعض الجرحى إلى مشافي مدينة عين العرب".

وشهد الشريط الحدودي السوري التركي تصعيداً كبيرا اليوم وتبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين الجيش التركي والجيش السوري وقوات قسد.