اسعار النفط تواصل التراجع وسط مخاوف من حدوث الركود



واصلت أسعار النفط التراجع اليوم الثلاثاء، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود، إلى جانب تقييم المستثمرين لاحتمالات زيادة إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بـ0.9% إلى 94.25 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنصف بالمئة إلى 89 دولارا.



وزادت موجة البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، في كل من الولايات المتحدة والصين، يوم أمس، المخاوف بشأن الطلب على الوقود.



كما أظهرت أحدث بيانات مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي "زد إي دبليو" اليوم أن الثقة الاقتصادية مستمرة في التدهور في منطقة اليورو وألمانيا.



وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت إيران أنها قدمت ردها على أحدث نص مقترح من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن ملفها النووي، وأعلن الاتحاد أنه يدرس الرد.



وأعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة أنها تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى عند 12.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025 لتلبية احتياجات المستهلكين حول العالم.



ومن المقرر أن تصدر بيانات معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الجلسة.