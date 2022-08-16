لاتفيا تعتزم تشديد قواعد إصدار تصاريح الإقامة للروس

تعتزم لاتفيا زيادة تشديد قواعدها لإصدار وتجديد تصاريح الإقامة لمواطني روسيا وبيلاروس.

وقال رئيس الوزراء كريشيانيس كارينش بعد اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء إنه لن يتم تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة لمواطني الدولتين بصفة عامة مستقبلا. وأضاف أنه ستكون هناك بعض الاستثناءات النادرة.

واقترح وزير الداخلية كريستابس إيكلونز ألا يتم إصدار تصاريح الإقامة الدائمة لأفراد الأسرة، على سبيل المثال، إلى بعد اجتياز اختبار في اللغة اللاتفية بنجاح.

ومن المقرر أن تتخذ الحكومة القرارات النهائية بشأن القواعد الجديدة قريبا.

وعلقت لاتفيا بالفعل منح تصاريح الإقامة للروس والبلاروسيين في رد فعل على غزو موسكو لأوكرانيا، كما ألغت نحو 1000 تصريح.

وذكرت هيئة الهجرة أن ما يربو على 9000 مواطن روسي لديهم حاليا تصاريح إقامة مؤقتة في لاتفيا.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 37 ألف روسي لديهم تصاريح إقامة دائمة.

وتشترك لاتفيا في الحدود مع روسيا وحليفتها بيلاروس، وتقيم أقلية روسية مؤثرة في الدولة المطلة على بحر البلطيق.