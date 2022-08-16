تنفيذ برنامج تدريبي لأعضاء لجان التغذية المدرسية بالوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبى للجان أعضاء التغذية المدرسية، في إطار برتوكول التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصحة بالمحافظة بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

وأوضح حسن، أن البرنامج استهدف أعضاء لجان التغذية المدرسية بإدارتى الخارجة وباريس والمدارس التابعة بجميع مراحلها، بهدف التدريب على استلام وفحص الوجبات الموردة الي المدارس بالأسلوب الصحيح وبالطريقة السليمة قبل بداية العام الدراسى الجديد 2022 / 2023.

وأشار إلى جهود منفذي البرنامج والتعاون المثمر والبناء من خلال إدارة التغذية المدرسية، وتنسيق وتنظيم التدريب وظهوره بالمظهر اللائق.