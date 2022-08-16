السفير الإسرائيلي بألمانيا يطالب بتقدير معاناة الضحايا الإسرائيليين في أولمبياد 1972

حث رون بروسور الذي تم تعيينه سفيرا لإسرائيل في ألمانيا على التوصل إلى نتيجة في النقاش الدائر حول تقدير معاناة الضحايا الإسرائيليين في أولمبياد ميونخ عام 1972.

جاء ذلك في تعليق كتبه بروسور على تويتر مساء اليوم الاثنين معلقا على نجاحات رياضيي بلاده في ماراثون ببطولة أوروبا متعددة الرياضات في مدينة ميونخ حيث قال:" إنه لأمر مؤثر سماع النشيد الوطني الإسرائيلي في ميونخ في مسابقة رياضية. وقد أظهر العداءون في الماراثون أن المثابرة والعمل الشاق يؤديان إلى النجاح. وهكذا فإنه ينبغي للكفاح الطويل من أجل تقدير معاناة ميونخ 72 أن يؤدي إلى هذه النتيجة".

كان أعضاء منظمة فلسطينية هاجموا بعثة الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد ميونخ في الخامس من سبتمبر 1972 وأسفرت هذه العملية عن مقتل 11 فردا في البعثة الإسرائيلية وشرطي.

ولاتزال الأحداث تتصاعد، خاصة مع تخطيط عائلات الضحايا لمقاطعة حدث لإحياء الذكرى الشهر المقبل في ألمانيا، وذلك بسبب خلافات على مبالغ التعويضات مع الحكومة الألمانية ، وهي الأزمة المستمرة منذ عقود حيث أعلنت متحدثات باسم عائلات الضحايا رفض عرض التعويض المقدم من الحكومة الألمانية باعتباره غير كاف.

يشار إلى أن فريق الرجال الإسرائيلي فاز بالذهبية في منافسة الفرق في الماراثون في بطولة أوروبا.