أعلنت وازرة الأراضي والنقل والبنية التحتية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء اعتزام الحكومة توفير 7ر2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال تخفيف قواعد إعادة تطوير وبناء المباني السكنية والسماح للقطاع الخاص بالاشتراك في مشروعات تنمية وسط المدينة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الخطة هي الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس يون سوك يول إلى منصبه في 10 أيار/مايو الماضي.

وقالت الوزارة إن الخطة تتضمن توفير 58ر1 مليون وحدة في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، و12ر1 مليون وحدة في باقي مناطق البلاد بهدف تحقيق الاستقرار في السوق العقارية.

وتتضمن الخطة توفير 520 ألف وحدة من خلال مشروعات إعادة التطوير وإعادة البناء ومشروعات التطوير التي تقودها الحكومة في المدن و880 ألف مسكن عام سيتم توفيرها في مناطق العاصمة من خلال برنامج التنمية للقطاع الخاص.

كما تعتزم الوزارة الإعلان تدريجيا عن المواقع المخصصة لإقامة المساكن الجديدة اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، كما ستعلن إجراءات تسهيل عمليات إعادة بناء المجمعات السكنية التي مر على بنائها عشرات السنين، خلال الشهر المقبل.

وتعتزم الحكومة السماح لشركات التطوير العقاري الخاصة بقيادة مشروعات التطوير العقاري للمناطق السكنية غالية الثمن في وسط العاصمة سول.