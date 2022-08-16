السعودية: تحطم طائرة ومقتل قائدها شمال الرياض

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لقي قائد طائرة حتفه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرض طائرته لـ"حادث" بعد إقلاعها شمال العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن مكتب تحقيقات الطيران في المملكة "تعرُّض طائرة خفيفة، صباح اليوم لحادثٍ بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط".

وقال المكتب عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "قائد الطائرة تُوفي من جرّاء الحادث، وتمّ إرسال فريقٍ لإجراء التحقيق لكشف مُلابسات ومسبّبات الحادث".

ولم يفصح مكتب التحقيقات عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية قائد الطائرة، أو سبب الحادث وطبيعته، لكن وسائل إعلام سعودية أكدت أن الطائرة تحطمت.