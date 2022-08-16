مورينيو يتمسك ببقاء الشعراوي مع روما

أشارت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، قد طالب إدارة النادي بالابقاء على خدمات اللاعب المميز ستيفان الشعراوي بين صفوف الفريق، على الرغم من وجود عروض من أتلانتا .

ينتهي عقد الجناح الإيطالي البالغ من العمر 29 عامًا مع الجيالوروسي العام المقبل ، مما يجعل هذا الصيف آخر فرصة حقيقية لتوليد بعض الأموال من خلال البيع، خاصة بعد سجل كل من مونزا وأتالانتا اهتمامهما بالشعراوي هذا الصيف ، لكن الخروج عن روما لا يبدو مرجحًا الآن. حيث لا يزال مورينيو يثق في الشعراوي ويريد إبقائه في تشكيلة روما لهذا الموسم ، حتى لو وصل أندريا بيلوتي في صفقة انتقال مجانية.

ظهر جناح ميلان السابق فقط في المباراة الافتتاحية للموسم ضد ساليرنيتانا ، لكن من المحتمل أن يلعب دورًا منتظمًا تحت قيادة مدرب بورتو غيس في العاصمة الإيطالية هذا الموسم.

في الموسم الماضي ، سجل الشعراوي سبعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 36 مباراة عبر جميع المسابقات ، وكان معظمها خيارًا للتناوب.