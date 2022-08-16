قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس السيسي وجه بتشجيع ودعم القطاع الخاص للعمل في المشروعات القومية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم التعاقد مع الشركات الألمانية على نسبة من إيرادات السكك الحديدية، وخلال 15 سنة ستغطي المكاسب ما تم صرفه في هذا المشروع.



وتابع أن الألمان تعهدوا، خلال 15 سنة، أن تعود التكاليف التي أنفقت على هذا المشروع بعد السنة الخامسة، مشيرًا إلى أن التكلفة الإنشائية في مصر أقل 50% في مجال السكة الحديد مقارنة بدول العالم.



وأوضح أن اتخاذ القرار لإنشاء السكة الحديد وتطويرها وفر على الدولة الكثير من الأموال، وستعود تكلفة هذا المشروع لمصر بداية من السنة السادسة حتى السنة العشرين من بداية إنشاء هذا المشروع، مؤكدًا أن العاملين في منظومة القطار الكهربائي سيحصلون على رواتب مجزية.





