 رئيس نقابة الغزل: التدريب والرعاية الكاملة أبرز التطلعات العمالية من وزير القوى العاملة - بوابة الشروق
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رئيس نقابة الغزل: التدريب والرعاية الكاملة أبرز التطلعات العمالية من وزير القوى العاملة

أحمد كساب
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 1:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 1:55 م

قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج، إن من أبرز الملفات والتطلعات العمالة في المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تعيين حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة، هو قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن الملف العمالي بحاجة إلى سرعة الانتهاء من إصدار القانون والموافقة عليه بمجلس النواب، لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ"الشروق"، أن العمال تنتظر الاهتمام أكثر بمنظومة الرعاية المتكاملة، اجتماعيا وتأمينيا وضمان حقوقهم، لما له من انعكاس كبير على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار بصورة أكبر في منظومة العمل.

وذكر أنه يجب أيضا الاهتمام بملف تدريب وتأهيل العمال، في ظل الانتفاح على الأسواق الخارجية، ومواكبة التطور التكنولوجي في كل المجالات، ورفع قدرات العمال من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة.

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