وزير التعليم العالي يتابع مع محافظ الغربية إنشاء الجامعة التكنولوجية



استقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي طارق رحمي محافظ الغربية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، ومنها متابعة إنشاء الجامعة التكنولوجية بسمنود بمحافظة الغربية، والتي بلغت معدلات التنفيذ بها 96%، وتعد أول جامعة من نوعها يتم إنشاؤها في الغربية؛ لدعم التطور الصناعي الذي تشهده المحافظة، وتعزيز التوسع في إنشاء المصانع والورش ذات الصناعات المتعددة، والتي تحتاج إلى عمالة ماهرة مدربة، وذلك بمقر الوزارة.



في بداية اللقاء، أكد الوزير أنّ الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وتُسهم هذه الجامعات في توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالمية؛ بما يسمح بتخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، فضلاً عن توطين الصناعة المصرية، وتحويل البحث العلمي إلى منتج حقيقي.