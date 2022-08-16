محافظ المنيا يناقش مع أعضاء النواب والشيوخ عددا من القضايا بمختلف القطاعات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة وضعت آلية لتنفيذ مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

وتعمل المحافظة على عدد من المحاور لترشيد استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء حديقة مركزية بكل مركز لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بتلك المدن.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات.

وحضر الاجتماع ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، والجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى ارتفاع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح أن محافظة المنيا تسابق الزمن لتنفيذ المشروعات في 19 قطاع خدمي، لخدمة المواطنين ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى التحضير للمرحلة الثانية بعد أن تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار.

وأكد المحافظ، أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة علي مستوى الخدمات والمنشآت سواء كانت مستشفيات عامة أو جامعية أو وحدات صحية، وذلك بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع الصحي في محافظة المنيا.

واستمع القاضي خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، موجهًا بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

ووجه النواب، الشكر لمحافظ المنيا، وكل الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات التي تعيق مسار التنمية، لضمان حياة كريمة للمواطنين.