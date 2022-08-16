سي إن إن: إيران تطلب أن يتم تعويضها إذا انسحب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الاتفاق النووي

أعلنت إيران أنها ردت على اقتراح الاتحاد الأوروبي، بشأن إحياء الاتفاق النووي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مصدر دبلوماسي إقليمي مطلع القول إن طهران تطالب بأن يتم تعويضها إذا انسحب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الاتفاق.



وقال المصدر الدبلوماسي إن "القضية الرئيسية التي تواجه إحياء الاتفاق هي الضمانات المطلوبة من الجانب الإيراني، والتي تضمن تعويض إيران في حال قررت الإدارات الأمريكية في المستقبل الانسحاب مرة أخرى من الاتفاق".



وأضاف الدبلوماسي "لم يتم طرح حل حقيقي". وتابع بالقول إن "الاتحاد الأوروبي وقطر يبحثان القضية حاليا مع الجانبين".



وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما عام 2015.



وأطلق ترامب سلسلة من العقوبات الصارمة ضد إيران، بينما قامت طهران بتخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، وبسرعة متزايدة منذ ذلك الحين.