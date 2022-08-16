اكتشفت مجموعة بحثية إيطالية لقاحًا مضادًا للسرطان قادرا على تحفيز الاستجابات المناعية للأورام التي قد تعزز فعالية أدوية العلاج المناعي.

وحقق هذا الاكتشاف باحثون متخصصون في تنظيم المناعة بالمعهد الإيطالي للطب الجينومي، وقالوا إن اللقاح يستخدم فيروسًا كـ"حصان طروادة" يوجه الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا السرطانية.

ويقع مقر فريق البحث بمركز علاج السرطان في بيدمونتي في كانديولو خارج مدينة تورينو الإيطالية.

وجرى توضيح الاكتشاف في ورقة بحثية نُشرت في مجلة علمية. وتم تحقيقه بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية- الإيطالية نوسكوم، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وأثبت اللقاح فعاليته، بالاشتراك مع دواء للعلاج المناعي، وتم تجريبه على 12 مريضًا يعانون من نوع فرعي من سرطان القولون في المرحلة الأخيرة.

من جهتها، قالت لويجيا بيس، رئيس مختبر أرمينيز-هارفارد: "أعتبر أن تقنية تحقيق هذه اللقاحات تم إثباتها بشكل قاطع، وأن البيانات التي تم الحصول عليها في التجارب السريرية الأولى واعدة للغاية"، مشيرة إلى إمكانية ملموسة لابتكار لقاحات جديدة تكون فعالة ضد العديد من أنواع السرطان الأخرى.