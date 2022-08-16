الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون طن من الحبوب تم تصديرها من أوكرانيا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من نصف مليون طن قمح تم تصديرها من أوكرانيا عبر البحر الأسود منذ بداية أغسطس.

وذكرت المنظمة أنه منذ أن اتفقت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة على فتح ممر البحر الأسود في نهاية يوليو الماضي، تمت الموافقة على 36 رحلة بحرية، مضيفة أن 21 سفينة غادرت أوكرانيا إلى مضيق البوسفور و15 عبرت المضيق في اتجاه أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وتم تفتيش ما إجماليه 27 سفينة شحن في تركيا وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 مليون طن من منتجات الحبوب لا تزال عالقة في أوكرانيا منذ أن هاجمت روسيا جارتها في أواخر فبراير، وحاصرت موانئ البلاد.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من ربع شحنات الحبوب التى تم تصديرها توجهت إلى تركيا حتى الآن، و22% لإيران وكوريا الجنوبية، و8% إلى الصين و6% لأيرلندا.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أول سفينة شحن نيابة عن الأمم المتحدة، إلى جيبوتي في شرقي إفريقيا.

يشار إلى أنه حتى الآن، تم تصدير ما يزيد قليلا عن 560 ألف طن من منتجات الحبوب، وتحديدا الذرة وطحين دوار الشمس والقمح.

وأبرم الطرفان المتحاربان، في نهاية يوليو، اتفاقيات مع تركيا والأمم المتحدة لضمان طريق نقل لحركة السفن التي تنقل البضائع الزراعية من منطقة الحرب.

وتخشى الأمم المتحدة من نقص الغذاء والجوع في المناطق الفقيرة من العالم إذا فشلت أوكرانيا كمورد رئيسي للحبوب.